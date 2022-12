Chiuse indagini per la morte di Andrea Prosperi, l’avvocato investito a Prati: 56enne rischia processo Rischia il processo la donna di 56 anni che il 14 aprile ha investito e ucciso a Prati Andrea Prosperi, l’avvocato della mamma di Gaia, la 16enne uccisa mentre attraversava la strada a Corso Francia.

A cura di Natascia Grbic

È stata chiusa l'inchiesta per la morte dell'avvocato Andrea Prosperi, l'uomo di quarantotto anni deceduto dopo un incidente avvenuto nel quartiere Prati a Roma. A riportarlo, Il Corriere della Sera. La tragedia è avvenuta il 14 aprile, in via Francesco Caracciolo. Adesso la donna di cinquantasei anni che l'ha investito rischia il rinvio a giudizio: secondo il pubblico ministero non avrebbe rispettato lo stop con la sua Bmw, travolgendo e uccidendo sul colpo Prosperi, che in quel momento stava arrivando da via Francesco Di Lauria a bordo di una moto Honda.

La 56enne si è fermata subito a prestare soccorso, ma non è servito a nulla: Andrea Prosperi è morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto. In un primo momento si era puntato il dito contro la segnaletica orizzontale, praticamente invisibile in quel tratto di strada. La segnaletica verticale però, era ben visibile e la donna avrebbe dovuto fermarsi. Negativa ai test per la presenza nel sangue di alcol e droga, non era al cellulare al momento dello scontro.

Andrea Prosperi era l'avvocato della mamma di Gaia, la ragazza investita insieme all'amica Camilla mentre attraversava la strada a Corso Francia. Gabriella Saracino, aveva affidato a lui la causa per il risarcimento danni nel processo per la morte della sedicenne. Una settimana dopo Prosperi, l'ennesima tragedia: Leonardo Lamma, amico di Gaia e Camilla, è morto sempre su Corso Francia, cadendo dalla sua moto. La sera della morte delle due amiche, aveva cenato con loro insieme a un altro ragazzo. Due anni dopo, anche lui ha trovato la morte su quella stessa strada.