Andrea Prosperi, il 48enne morto in un incidente a Prati era l’avvocato della mamma di Gaia Gabriella Saracino, la madre di Gaia Von Freymann, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Andrea Prosperi, l’avvocato morto in un incidente a Prati.

A cura di Natascia Grbic

"Un altro fendente al mio cuore. Andrea il mio avvocato civilista… ancora morti sulle strade di Roma, siamo a 45 persone dall’inizio dell’anno". Così Gabriella Saracino, la madre di Gaia Von Freymann, commenta la morte di Andrea Prosperi, l'avvocato 48enne morto due giorni fa in un incidente stradale a Prati. Prosperi era il legale civilista della donna: "Un uomo dolcissimo ed un professionista di eccezione – continua Saracino – Aveva preso a cuore la storia mia e di Gaia". Andrea Prosperi era un avvocato molto noto a Roma, si occupava soprattutto di malasanità. Padre di tre figli, era stato sposato in prime nozze con l'ex miss Italia e attrice Gloria Bellicchi dal 2007 al 2009.

L'incidente a Prati

Andrea Prosperi è morto giovedì pomeriggio dopo essersi scontrato con una macchina nel quartiere Prati a Roma, in via Ruggero di Lauria. L'uomo era alla guida della sua moto Honda Sh 300 quando ha impattato contro una Bmw guidata da una donna di 55 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Per Prosperi non c'è stato nulla da fare: nonostante il tempestivo intervento del 118 e la corsa all'ospedale Santo Spirito, è morto poco dopo. Sembra che a essergli fatale sia stato l'impatto con l'asfalto. Sull'incidente indagano i vigili urbani del I Gruppo Prati, che hanno analizzato la scena del sinistro ed effettuato i rilievi, oltre ad aver ascoltato la donna alla guida della Bmw. Al momento la dinamica non è ancora chiara, ma sembra che i mezzi si siano scontrati perché uno dei due non ha rispettato la precedenza. La donna, illesa ma sotto stato di shock per l'incidente, rischia l'accusa di omicidio stradale.