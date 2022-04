Scontro tra auto e moto a Prati, morto l’avvocato Andrea Prosperi: fatale l’impatto con l’asfalto Andrea Prosperi era un avvocato molto noto a Roma. Sposato dal 2007 al 2009 con l’ex Miss Italia Gloria Bellicchi, è deceduto ieri all’età di 48 anni.

A cura di Natascia Grbic

È l'avvocato Andrea Prosperi l'uomo morto nel pomeriggio di ieri nell'incidente stradale avvenuto a Roma nel quartiere Prati, in via Ruggero di Lauria. Il 48enne stava viaggiando a bordo della sua moto Honda Sh 300 quando si è scontrato con una Bmw all'incrocio con via Francesco Caracciolo. Fatale per Prosperi l'impatto con l'asfalto, che non gli ha lasciato scampo. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La donna che si trovava a bordo dell'auto, una 55enne, non ha riportato ferite. Ascoltata dai vigili urbani del I Gruppo Prati, ha raccontato la sua versione dell'accaduto. Le indagini sono ancora in corso, l'ipotesi principale è che uno dei due non abbia rispettato la precedenza all'incrocio con via Francesco Caracciolo, finendo per provocare l'incidente. La 55enne rischia l'accusa di omicidio stradale.

Morto Andrea Prosperi: indagini in corso

Andrea Prosperi, avvocato molto noto a Roma soprattutto nelle cause riguardo la malasanità, è stato sposato tra il 2007 e il 2009 con l'ex miss Italia Gloria Bellicchi. Le indagini riguardo l'incidente che ne ha causato la morte sono ancora in corso: al vaglio i segni di frenata presenti sull'asfalto, e la velocità alla quale andavano i due veicoli. Gli agenti della Polizia Locale ascolteranno anche eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente, in modo da avere un quadro più preciso di quanto accaduto. Da valutare anche le condizioni del manto stradale, in modo da non lasciare nulla di irrisolto. I mezzi sono stati sequestrati come da prassi, saranno analizzati dai tecnici nei prossimi giorni.