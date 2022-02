Chiusa la fermata metro di Barberini per verifica tecnica: i treni transitano senza fermarsi I tecnici sono al lavoro per ripristinare la circolazione sulla linea A della metropolitana nel più breve tempo possibile.

A cura di Natascia Grbic

La stazione metro di Barberini sulla linea A della metropolitana di Roma è stata chiusa per verifica tecnica. I treni transitano senza fermare, i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Al momento non sono noti i tempi in cui la circolazione potrà tornare alla normalità. Disagi per i viaggiatori, che devono usufruire delle vicine stazioni Spagna e Repubblica. Stessa cosa è avvenuta circa un'ora fa alla fermata della metro C a Gardenie, con la circolazione interrotta per circa un'ora, poi ripristinata.

Ancora disagi nella metropolitana di Roma

I disagi che si sono verificati nella giornata di oggi seguono quelli di nemmeno una settimana fa. In meno di 24 ore, dalla mattina del 22, al primo pomeriggio del 23 febbraio, tre interruzioni si sono verificate sulle linee A e B della metropolitana. Il 22 febbraio, è stata bloccata la tratta fra le stazioni di Bologna e Ionio della linea B1 a causa di un blackout. I passeggeri sono stati costretti a scendere dai vagoni e proseguire il tragitto a piedi fino alla fermata più vicina, camminando nel tunnel accanto ai binari.