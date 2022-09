Chiude “Qui nun se more mai” a Roma, la storica trattoria amata da Fellini e Hemingway “Anche Christian De Sica è un cliente affezionato, viene sempre, gli piacciono le fettuccine fatte in casa”.

A cura di Enrico Tata

In via Appia antica, tra i ciottoli originari di età romana del tratto pedonale all'altezza del mausoleo di Cecilia Metella, c'era una storica trattoria. Si chiama ‘Qui nun se more mai' e ieri è stata organizzata l'ultima cena aperta ai clienti. Quindici euro a persona fino a esaurimento scorte. I gestori hanno ufficialmente annunciato la chiusura del ristorante romano con un post su Facebook: "Cari amici, Qui nun se more mai il 30 settembre chiude. Abbiamo cercato in tutti i modi di proseguire l'attività ma non ci hanno permesso di farlo, Speriamo che questo non sia un addio, ma solo un arrivederci. Desiderando salutarvi e ringraziarvi per averci apprezzato e sostenuto negli anni, vi aspettiamo per l'ultima volta. Mangiamo e beviamo fino ad esaurimento scorte".

Alba, Alessandro e loro figlio Eminio hanno in gestione il ristorante del 1983, ma la prima apertura della locanda risale agli anni '20. I proprietari dell'edificio hanno deciso di non rinnovare loro il contratto. . “Qui si fanno solo piatti romani: amatriciana, fettuccine, gnocchi fatti in casa, e ravioli al pomodoro. Quando vado in campagna raccolgo la cicoria e la porto qui, la cuciniamo insieme a mio marito”, ha raccontato la signora Alba. In questo storico ristorante hanno mangiato Federico Fellini, Ernest Hemingway e Curzio Malaparte. Anche Christian De Sica è un cliente affezionato: "Viene sempre, gli piacciono le fettuccine fatte in casa”.

"Una volta qui c’era la posta dei cavalli che arrivavano a Roma, con cibo e bevande e si fermavano qua a pagare il dazio, stiamo parlando del 1800", raccontano ancora i gestori del ristorante.

Anche l'assessora capitolina al Commercio, Monica Lucarelli, ha scritto un messaggio su Facebook rivolto ad Alba e Alessandro: