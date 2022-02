Chiara Mercuri scomparsa da Ostia, i famigliari: “Le hanno svaligiato casa e rubato i cani” I famigliari di Chiara Mercuri hanno lanciato attraverso ‘Chi l’ha visto?’ un appello per la 46enne scomparsa da Ostia il 14 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Chiara Mercuri (frame da Chi l’ha visto?)

Chiara Mercuri è scomparsa da Ostia lo scorso 14 gennaio. Quarantasei anni, della donna non si hanno purtroppo più notizie da oltre due settimane. A pubblicare la notizia della sua scomparsa la trasmissione di cronaca nera ‘Chi l'ha visto?' condotta da Federica Sciarelli nella puntata di stasera mercoledì 2 febbraio su Rai3, che ha mandato in onda l'appello dei famigliari. Intorno alla sua scomparsa c'è un quadro poco chiaro e ancora tutto da ricostruire. Chiara si sarebbe allontanata dall'hotel Ping Pong sul lungomare Toscanelli di Ostia, dove si trovava dal primo gennaio. I famigliari sono proccupati e sospettano che il soggiorno all'interno dell'albergo possa avere qualcosa a che fare con la sua scomparsa. I suoi parenti non hanno neanche più visto i suoi tre cani di razza Chihuahua Totò, Molly e Marcellino, ai quali è molto affezionata e dai quali non si separava mai. È una persona conosciuta sul litorale romano, molto riservata e spesso la si vedeva andare in giro con dei passeggini, con i quali portava a spasso i suoi cuccioli, anch'essi scomparsi.

Tre persone le avrebbero svaligiato casa in corso Duca di Genova

Prima della sua scomparsa tre persone sarebbero entrate all'interno della sua casa in corso Duca di Genova, portandole via tutti mobili, compreso il letto. Allora è stata sistemata nell'hotel sul lungomare lidense ed è come se fosse sparita nel nulla. "Chiara, se ci stai ascoltando. Io, tutta la tua famiglia e tuo fratello siamo estremamente preoccuopati – è l'appello della cugina Cristina tramite ‘Chi l'ha visto?' – Mandaci un segnale, un contatto, chiama tuo fratello". Sua cugina è preoccupata per la sua assenza: "Chiara è una persona vulnerabile, potrebbe mettersi in situazioni a rischio, chiedo a tutti di fare attenzione e di segnalare la sua presenza subito alle forze dell'ordine".