Chiara Ferragni e Fedez a Roma: in Tuscia visitano il Palazzo Farnese a Caprarola Il ritratto di famiglia scattato davanti alla Fontana dei Fiumi nei giardini del Palazzo Farnese di Caprarola condiviso sui social: le “vacanze romane” dei Ferragnez proseguono in Tuscia.

A cura di Beatrice Tominic

Chiara Ferragni e la figlia "paparazzate" in uno scatto di qualche visitatore e, a destra, l’immagine pubblicata dai Ferragnez davanti alla fontana del Palazzo Farnese.

Sono arrivati a Roma nei giorni scorsi Chiara Ferragni e Fedez: nonostante gli impegni professionali, come la partecipazione alla prima di Citadel, nuova serie firmata Prime Video, si sono concessi qualche giorno di stop, insieme ai bambini, Leone e Vittoria. Dopo un tour fra le bellezze della città eterna, come testimoniano le foto al Colosseo, e qualche attimo di svago per i piccoli al Museo Explora, oggi i Ferragnez si sono spostati circa una sessantina di chilometri più a nord.

Con i bimbi al seguito, il rapper e l'influencer più famosi del web sono arrivati nella Tuscia, precisamente a Caprarola, in provincia di Viterbo, oggi gestito dal Ministero della Cultura. Qui la coppia, insieme ai figli, ha visitato il palazzo Farnese, villa di epoca manierista che risale alla fine del Cinquecento.

La visita al Palazzo Farnese di Caprarola

Tutta la visita è stata documentata sui canali social di entrambi: soffitti affrescati e splendidi esempi di architettura, come il capolavoro sono stati immortalati durante il giro nell'interno del palazzo, con gli oltre 6000 metri quadri di affreschi. Una visita guidata che sembra aver appassionato entrambi.

Il cortile centrale circolare attorno a cui ruotano tutte le sale rappresenta il capolavoro dell'architetto Vignola, genio indiscusso dell'architettura di fine Cinquecento, che sulla base di una preesistente fortificazione nata a scopo difensivo realizzò un'elegante dimora signorile.

Una volta usciti dal palazzo, dopo aver superato il cortile circolare centrale realizzato dall'architetto Jacopo Barozzi da Vignola, che trasformò in dimora signorile una preesistente fortificazione, complice anche la giornata di sole, Chiara Ferragni e Fedez si sono potuti perdere all'esterno. Nel giardino, fra le siepi labirintiche, si sono fatti immortalare con i bambini in un ritratto di famiglia davanti ad una delle fontane, quella del Bicchiere, in cui sono presenti i Giganti che rappresentano le personificazioni dei fiumi Arno e Tevere (proprio per questo, è conosciuta anche come "Fontana dei Giganti" o "Fontanta dei Fiumi").