video suggerito

Chiara Ferragni a Roma con Tronchetti Provera, cena in trattoria e passeggiata al Pantheon L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni ha visitato Roma insieme al nuovon compagno Giovanni Tronchetti Provera. Ha soggiornato in un lussoso hotel in via del Babuino, cenato al Ristorante Al Moro e passeggiato al Pantheon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni a Roma

Chiara Ferragni ha visitato Roma insieme al nuovo compagno, l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. L'imprenditrice e influencer ha pubblicato alcuni scatti su Instagram, che la immortalano a spasso per la Città Etena. Prima tra tutte una foto che la ritrae da sola, davanti ad una statua della fontana Dea Roma in Campidoglio. Ferragni posa con un maglioncino marrone chiaro in palette e con gonna in pendant, cintura, borsa e giacchetto di colore nero. L'ultima volta in cui Ferragni ha postato degli scatti a Roma è stata circa un anno e mezzo fa, allora era insieme alla sua famiglia, con i suoi due figli e l'ex Fedez davanti al Colosseo.

Hotel in via del Babuino e cena al Ristorante Al Moro

Chiara Ferragni nella sua trasferta romana ha soggiornato in un lussuoso hotel in via del Babuino, ha cenato insieme ad altri amici al Ristorante Al Moro con un piatto di spaghetti alla carbonara e ha passeggiato per le strade del centro storico al Pantheon, mano nella mano con il compagno, davanti agli sguardi curiosi di cittadini e turisti. In un post pubblicato su Instagram sabato 23 novembre scrive: "Ciao again Roma". Sotto nei commenti le risposte di tantissimi fan.

Due giorni fa Chiara Ferragni prima della tappa romana ha pubblicato un post con l'albero di Natale sullo sfondo e la casa addobbata per le feste: "Un anno nella mia ‘nuova' casa – scrive – Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia ‘nuova' famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia".