Chiara Albanini morta a 28 anni sulla Ferentino-Sora: indagati due tecnici Anas per la manutenzione Continuano le indagini sulla morte della ventottenne: ancora da chiarire alcuni aspetti sulla manutenzione stradale.

A cura di Beatrice Tominic

Chiara Albanini, la ventottenne morta nello scontro sulla superstrada nel Frusinate.

Indagini ancora aperte per cercare chi chiarire quanto accaduto a Chiara Albanini, la ventottenne di Boville Ernica morta in uno schianto sulla superstrada Ferentino- Sora lo scorso 8 dicembre. Da accertare ancora come sia stata svolta l'ultima manutenzione stradale. Nel frattempo, proprio per questa ragione, sono stati iscritti al registro degli indagati due tecnici Anas, un ingegnere e un geometra responsabili della manutenzione del tratto della superstrada in cui è avvenuto l'incidente.

Le indagini in corso per l'incidente in cui è morta Chiara Albanini

Nella giornata di martedì, come riporta l'edizione locale de il Messaggero, sarà conferito l'incarico ai tecnici per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente: uno verrà incaricato per accertare la dinamica dell'incidente, altri due invece avranno il compito di verificare lo stato del tratto di strada teatro della tragedia.

Il sinistro è avvenuto lungo la superstrada Ferentino-Sora, all'altezza di Castelmassimo in territorio di Veroli. Albanini si trovava in auto con il fidanzato di 24 anni, che era al volante, già indagato per omicidio stradale.

L'incidente lungo la Ferentino-Sora lo scorso 8 dicembre

Chiara Albanini e il fidanzato viaggivano a bordo della Stelvio Alfa Romeno quando, per ragioni ancora in via di definizione, il suv avrebbe perso aderenza alla strada all'altezza di una cunetta e poi si è ribaltato. Non si esclude che a causa l'incidente possa aver contribuito il fenomeno di aquaplaning, visto che quel giorno pioveva, al vaglio anche la velocità a cui viaggiava il mezzo, sebbene il ventiquattrenne abbia già precisato di aver proceduto ad una velocità moderata.

Nel frattempo gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei passeggeri che si trovavano in un'automobile in viaggio dietro al suv: hanno raccontato di aver visto l'auto sussultare e poi ribaltarsi. Una versione che presto dovrà essere confermata dagli accertamenti tecnici.

L'addio a Chiara Albanini: fiaccolata a Boville Ernica

Ad un mese dal tragico incidente, la comunità di Boville Ernica ha organizzato, per l'8 gennaio alle 19.40, una fiaccolata in ricordo della ragazza e, alle 21, una messa nella parrocchia di San Lucio in memoria di Chiara.