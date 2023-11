Chi sono Dario Lauri e Livio Fiorucci, i due ragazzi morti in un incidente a Manziana Dario Lauri e Livio Fiorucci, 20 e 21 anni, sono morti in un terribile incidente avvenuto nella notte a Manziana, a Nord di Roma.

A cura di Enrico Tata

Si chiamavano Dario Lauri e Livio Fiorucci i due ragazzi morti in un terribile incidente avvenuto nella notte a Manziana, nei pressi del lago di Bracciano, a Nord di Roma. Il primo aveva 20 anni, il secondo 21. Entrambi sono deceduti praticamente sul colpo, dopo che la loro automobile è finita contro un albero per cause ancora da accertare. Livio era al volante della Fiat Punto, Dario al posto del passeggero.

Il cordoglio sulla pagina Facebook del comune di Manziana

"Con profonda tristezza apprendiamo la notizia dell’incidente stradale, avvenuto durante la notte, nel quale hanno perso la vita due nostri giovani concittadini. Vogliamo esprimere tutto il nostro cordoglio ed estrema vicinanza alle famiglie dei due ragazzi che, per cause ancora ignote, ci hanno lasciato. Ci uniamo nella costernazione per l’accaduto insieme alla cittadinanza tutta", si legge sulla pagina del comune di Manziana.

Su Instagram e su Youtube Dario Lauri, in arte Toby, ha pubblicato diversi brani cantati e prodotti da lui.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell'ennesimo mortale a Roma e provincia

Come detto, le indagini sull'incidente sono tuttora in corso per accertare la dinamica dell'incidente. Nessun altra vettura risulta coinvolta nel terribile incidente. I due ragazzi, stando a quanto si apprende, sono morti sul colpo.

Con i decessi dei due ventenni e con la morte del 60enne avvenuta a Gallicano nel Lazio, scontro fra due automobili, salgono a oltre 160 le vittime di incidenti stradali a Roma e in provincia di Roma. Già superato, tra l'altro, il numero di incidenti mortali raggiunto in tutto il 2022.