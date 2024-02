Chi era Teresa Raso, la 33enne morta in un terribile incidente stradale ad Aprilia Incidente mortale ieri ad Aprilia. La vittima è Teresa Raso, una 33enne che abitava nella contrada La Cogna. Era nata il 16 ottobre 1991. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Si chiamava Teresa Raso e aveva 33 anni la ragazza morta in un terribile incidente stradale avvenuto ieri ad Aprilia, provincia di Latina. In via del Genio Civile la sua automobile si è scontrata con una Yaris guidata da un 27enne di Aprilia.

Per la giovane non c'è stato niente da fare e inutili si sono rivelate i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 arrivato sul posto. Molto gravi le condizioni del ragazzo che era al volante della Toyota. Quest'ultimo è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dov'è attualmente ricoverato. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente nei minimi dettagli.

Teresa Raso abitava nella contrada La Cogna, conosciuta anche come contrada La Gogna, una frazione del comune di Aprilia nei pressi del litorale, distante oltre sei chilometri dal centro città. La vittima era nata il 16 ottobre 1991.

Su Facebook diversi messaggi d'addio, come quello di Roberta, che ha scritto:

Non posso crederci!!!Come lo spieghi ad un genitore. Ai fratelli, agli zii, alla cara nonna, ai cugini….a chi le ha sempre voluto bene. Un conto è essere "preparato", che ne so, da una malattia ad esempio, che poi, non lo si è mai, è maledettamente innaturale. È maledettamente ingiusto! Teresa era piena di interessi, occhi grandi sorriso di più…Teresa aveva progetti, sogni, desideri. Teresa era piena di vita…Teresa era bella dentro e fuori….. ho piacevoli ricordi con lei ed io me la tengo stretta così.Ciao Bellezza un abbraccio ovunque tu sia.

Come anticipato, le indagini per appurare la dinamica dei fatti sono ancora in corso, ma stando a quanto si apprende, la Yaris ha centrato la fiancata destra della Ford. Entrambe le vetture, secondo le prime ricostruzioni, procedevano a velocità sostenuta.