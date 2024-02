Incidente mortale all’imbocco della Pontina: morta una 32enne, un ferito grave L’incidente è avvenuto nel territorio di Aprilia su via del Genio Civile. L’impatto, violentissimo, tra due auto non ha lasciato scampo a una giovane donna di soli 32 anni che ha perso la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Foto d'archivio

Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi – sabato 10 febbraio – alle porte di Aprilia in provincia di Latina. Erano da poco passate le 14.00 quando, su via del Genio Civile, due auto si sono scontrate poco prima dello svincolo per via Pontina dove la strada fa una curva. Pesante il bilancio dell'impatto tra una Toyota Yaris e una Ford: una vittima, una giovane donna, e un ferito grave, entrambi conducenti.

Morta una 32enne, gravemente ferito l'altro conducente

Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita una giovane donna di 32 anni. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto, non ha potuto purtroppo fare altro che constatarne il decesso. Gravemente ferito l'uomo al volante dell'altra auto coinvolta (la Yaris), che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone o mezzi.

Strada chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rilievi del caso. Oltre a medici e infermieri sul posto anche la Polizia Locale di Aprilia e i vigili del fuoco. Il traffico è tornato alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza. È stato aperto un fascicolo per appurare la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto si apprende la Yaris ha centrato la fiancata destra della Ford, mentre entrambe le vetture procedevano a velocità sostenuta. A avere un ruolo nell'incidente forse anche le condizioni dovute alla pioggia.