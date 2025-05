video suggerito

Chi era Stefania Camboni, trovata morta in casa: era la moglie di Violoni, calciatore del Maccarese Stefania Camboni era molto conosciuta a Fregene. Sessant'anni, una vita molto attiva, era la moglie dell'ex calciatore Giorgio Violoni, morto nel 2020. La donna è stata uccisa a coltellate.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Stefania Camboni la donna trovata morta nella sua abitazione di Fregene. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia, che sin dalle prime ore di questa mattina stanno eseguendo i rilievi nella casa dove la donna viveva da anni. Camboni è stata uccisa: qualcuno le ha inferto diverse coltellate, che non le hanno lasciato scampo. I carabinieri hanno sentito sia il figlio sia la compagna di quest'ultimo, che vivono in una porzione della villetta dove la donna è stata rinvenuta senza vita con una vistosa ferita alla testa. La procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sul corpo della donna.

Camboni era la moglie di Violoni, ex calciatore

Stefania Camboni era la moglie di Giorgio Violoni, ex calciatore del Maccarese e con un passato nella Primavera della Lazio deceduto a causa di una malattia a 59 anni. Il decesso è avvenuto cinque anni fa, nel 2020, e aveva lasciato profondamente scossa la comunità cittadina, nella quale era molto conosciuto e apprezzato, sia umanamente sia come sportivo.

Sentiti il figlio della donna e la compagna

A trovare la donna è stata il figlio, che ha dato l'allarme al 112. In casa sono entrati i carabinieri del Ris, che stanno ancora ispezionando il posto dove Camboni è stata trovata morta. Numerose le tracce di sangue rinvenute in casa e che gli investigatori stanno analizzando per poter risolvere il caso. Secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, Camboni non aveva buoni rapporti con la sua famiglia a causa di alcune questioni ereditarie. Per questo chi indaga sta sentendo i familiari più stretti, in modo da capire se ci fosse qualcuno che potesse avercela con lei. Sotto sequestro l'auto della vittima, una Tucson, trovava davanti la villetta contro una rete divelta. Il veicolo, che è uscito fuori strada, ha il finestrino abbassato dal lato del passeggero.