A Fregene trovata una donna morta in una villetta: indagini in corso A Fregene, in via Agropoli, è stato trovato il cadavere di una donna di sessant'anni circa all'interno di una villetta. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

Mistero a Fregene, sul litorale romano. Il cadavere di una donna di circa 60 anni è stato trovato all'interno di un villino in via Agropoli. Sul posto i carabinieri, che stanno indagando sul ritrovamento. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Via Agropoli è una strada piuttosto isolata e lontana dal lungomare.