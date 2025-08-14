Chi era Maria Claudia Benincà, morta in un incidente a Grottaferrata

Maria Claudia Benincà, nata nel quartiere San Paolo di Roma, era laureta in ingegneria e lavorava come insegnante. Era appassionata di bicicletta e pallavolo, faceva parte del gruppo “Bici in Roma” e collaborava con la Ciclofficina Macchia Rossa.

È Maria Claudia Benincà, 57 anni, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Grottaferrata, Castelli Romani. Era in sella a una moto, al posto del passeggero, quando un'automobile l'ha presa in pieno. La donna è morta sul colpo, l'altra persona a bordo della moto e il conducente dell'auto sono rimasti gravemente feriti, ma non sono in pericolo di vita.

Chi era Maria Claudia Benincà

Maria Claudia Benincà, nata nel quartiere San Paolo di Roma, era laureta in ingegneria e lavorava come insegnante. Era appassionata di bicicletta e pallavolo, faceva parte del gruppo "Bici in Roma" e collaborava con la Ciclofficina Macchia Rossa.

Femminista, ha contribuito al collettivo DonneContro e alla fondazione della biblioteca delle donne Goliarda Sapienza. Nel 2021 è stata candidata presidente nel Municipio VIII per la lista "Roma ti riguarda – Berdini Sindaco". Si definiva ecologista, tenace ma paziente in una breve biografia pubblicata nel 2021 alla vigilia delle elezioni su Roma Today.

L'incidente a Grottaferrata in cui ha perso la vita

Il terribile incidente è avvenuto in via XXIV Maggio a Grottaferrata intorno alla mezzanotte. La moto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia per cause ancora da stabilire e avrebbe preso in pieno un'automobile, una Peugeot 208. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, ma Maria Claudia Benincà è morta praticamente sul colpo e tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili. Al volante dell'auto un ragazzo di 31 anni, accompagnato in codice rosso all'ospedale di Frascati, e al volante della moto un uomo di 65 anni di Velletri, accompagnato al policlinico di Roma Tor Vergata in codice rosso. Entrambi sono in gravi condizioni, ma nessuno dei due è in pericolo di vita.