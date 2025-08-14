Incidente nella notte a Grottaferrata: morta una donna di 57 anni, gravi due persone

Una donna di 57 anni è morta in seguito allo scontro, avvenuto nella notte di oggi, giovedì 14 agosto, tra un’automobile e la motocicletta su cui viaggiava. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e la loro prognosi resta riservata.

Terribile incidente notturno a Grottaferrata, Castelli Romani in provincia di Roma. Una donna di 57 anni è morta in seguito allo scontro, avvenuto nella notte di oggi, giovedì 14 agosto, tra un'automobile e la motocicletta su cui viaggiava. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e la loro prognosi resta riservata.

La 57enne è morta sul colpo, niente da fare per lei

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via 24 Maggio. Secondo una prima ricostruzione, la moto, con due persone a bordo, ha invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare e si è scontrata frontalmente con una Peugeot 208. La 57enne viaggiava a bordo della moto al posto del passeggero ed è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora.

Due feriti gravi accompagnati in ospedale in codice rosso

Il conducente della moto, un uomo di 65 anni, è stato soccorso e trasportato in ambulanza in codice rosso al policlinico di Roma Tor Vergata, mentre l'automobilista, un ragazzo di 31 anni, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati. Entrambi i feriti sarebbero in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.