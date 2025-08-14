roma
video suggerito
video suggerito

Incidente nella notte a Grottaferrata: morta una donna di 57 anni, gravi due persone

Una donna di 57 anni è morta in seguito allo scontro, avvenuto nella notte di oggi, giovedì 14 agosto, tra un’automobile e la motocicletta su cui viaggiava. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e la loro prognosi resta riservata.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Enrico Tata
0 CONDIVISIONI
Immagine

Terribile incidente notturno a Grottaferrata, Castelli Romani in provincia di Roma. Una donna di 57 anni è morta in seguito allo scontro, avvenuto nella notte di oggi, giovedì 14 agosto, tra un'automobile e la motocicletta su cui viaggiava. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e la loro prognosi resta riservata.

La 57enne è morta sul colpo, niente da fare per lei

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via 24 Maggio. Secondo una prima ricostruzione, la moto, con due persone a bordo, ha invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare e si è scontrata frontalmente con una Peugeot 208. La 57enne viaggiava a bordo della moto al posto del passeggero ed è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i soccorritori del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora.

Due feriti gravi accompagnati in ospedale in codice rosso

Il conducente della moto, un uomo di 65 anni, è stato soccorso e trasportato in ambulanza in codice rosso al policlinico di Roma Tor Vergata, mentre l'automobilista, un ragazzo di 31 anni, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati. Entrambi i feriti sarebbero in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Scontro frontale tra due auto nel Frusinate: gravissimo bambino di due anni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views