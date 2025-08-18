Chi era Davide Massaro, il 24enne morto nell’incidente contro un albero sulla strada Migliara 56

Era di Sabaudia e aveva 24 anni Davide Massaro, la vittima dell’incidente lungo la strada Migliara 56 a Terracina. La sua macchina è finita contro un albero.

Davide Massaro

Si chiamava Davide Massaro il ventiquattrenne morto nell'incidente stradale sulla strada Migliara 56. Il sinistro si è verificato nel territorio del Comune di Terracina in provincia di Latina, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto scorsi. Davide era originario di Sabaudia, la notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa rapidamente nel centro pontino e la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia Massaro in attesa dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

I messaggi d'addio per Davide Massaro

Sono tantissimi i messaggi d'addio da parte di amici, parenti e conoscenti sui social network. "Ciao Davide, veglia sempre sul tuo splendido papà Giuseppe, su tuo fratello, su tua nonna e tua zia. Te ne sei andato troppo presto, adesso sei accanto alla tua bellissima mamma Arabella" scrive sua cugina Michelina. "Non posso crederci. Ciao Davidino, abbraccia forte mio fratello per me" scrive Daisy, suo fratello era un amico di Davide.

L'incidente in cui è morto Davide Massaro

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Davide Massaro stava tornando a casa. Era al volante di una Smart For Two e stava percorrendo al strada Migliara 56 intorno all'una e trenta. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento la sua auto ha sbandato ed è finita contro un albero, che costeggia la carreggiata. Il decesso è avvenuto sul posto, quando il personale sanitario lo ha raggiunto con l'ambulanza non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della Compagnia di Terracina. Da quanto si apprende si tratterebbe di un icnidente autonomo, non risultano coinvolti altri veicoli e non ci sarebbero testimoni che hanno assistito all'incidente. L'ipotesi è che il giovane conducente abbia perso il controllo del veicolo autonomamente, forse per un colpo di sonno o un malore.