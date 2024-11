video suggerito

Chi era Christian Salierno, l’allenatore di rugby morto nell’incidente in scooter a Tivoli Christian Salierno era un preparatore sportivo molto conosciuto a Tivoli e Roma, dove lavorava in diversi centri sportivi. Aveva comprato lo scooter solo una settimana fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Aveva solo trentatré anni, Christian Salierno, il giovane deceduto nel pomeriggio di mercoledì 20 novembre in seguito a un tragico incidente stradale. Il ragazzo, allenatore del Tivoli Rugby e preparatore sportivo in diversi centri della zona e a Roma, era in sella al suo scooter Piaggio quando si è scontrato con un furgoncino. Lo scooter lo aveva comprato da appena una settimana.

Salierno si era diplomato presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone, ma alcuni anni fa si era trasferito a Tivoli per seguire la sua più grande passione, quella per lo sport. Prima del trasferimento aveva lavorato al Benevento Rugby, poi al Ceccano Rugby e poi a Tivoli. Abitava a Guidonia e allenava diverse squadre, e tanti ragazzi in queste ore lo stanno ricordando, increduli per quello che è accaduto.

"La sua passione, la sua energia e la dedizione con cui trasmetteva i valori dello sport e del lavoro di squadra sono stati per noi e per i suoi allievi un esempio indelebile", scrive la Scuola sportiva ELIS. "La notizia ha colpito duramente l’intera Scuola Sportiva ELIS. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Christian, unendoci nel ricordo di una persona che ha lasciato un’impronta profonda nelle vite di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo".

"Tutta la Professional Tennis Team porge le più sentite condoglianze alla famiglia del nostro preparatore atletico Christian Salierno stringendosi con affetto al dolore per la perdita di un ragazzo che rimarrà nel cuore di tutti noi. Anche se per un breve periodo averti accanto a noi è stato un dono e la tua morte lascerà un grande vuoto".

L'incidente è avvenuto in via di Campolimpido tra Tivoli e Guidonia Montecelio. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, lo scooter guidato da Salierno e il furgoncino guidato da un 60enne di Fonte Nuova sono entrati in contatto, scontrandosi. Per il 33enne, nonostante l'immediatezza dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente subito dopo l'impatto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre l'uomo alla guida del furgone è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, risultando negativo a entrambi. Ulteriori accertamenti sono in corso sulla dinamica per accertare eventuali responsabilità.