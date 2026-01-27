roma
Chi è Paola De Vecchis, direttrice di produzione di Frittoking, protagonista di Boss in incognito

Paola De Vecchis, direttettrice di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking, è la protagonista della puntata di questa sera di “Boss in ingognito” in onda su Rai2.
A cura di Francesco Esposito
Foto da Facebook
Foto da Facebook

È la direttrice di produzione e responsabile ricerca e sviluppo dell’azienda Frittoking, specializzata nella produzione di snack fritti, supplì e altri fritti pronti surgelati di tradizione italiana, ma nella serata di martedì 27 gennaio Paola De Vecchis sarà anche la protagonista della nuova puntata di "Boss in Incognito", la trasmissione tv in onda su Rai 2. Prepariamoci al nuovo appuntamento con il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini, che dal 20 gennaio andrà in onda ogni martedì alle 21.20.

Chi è Paola De Vecchis, direttrice di produzione di Frittoking

Paola De Vecchis è nata e vive a Roma. Direttrice di produzione e responsabile ricerca e sviluppo dell’azienda Frittoking, sui social si dimostra molto appassionata del suo lavoro. Inoltre ha rappresentato la società in vari incontri fieristici internazionali.

Nella puntata di martedì 27 gennaio di "Boss in Incognito", però, scenderà nel cuore della produzione. Apprenderà i segreti della preparazione dei fiori di zucca insieme a Violeta. Con Manuel, invece, si cimenterà nel confezionamento del prodotto, preparandolo alla consegna ai negozi. Infine, Paola assisterà il dipendente Shoel nella preparazione dei supplì.

Come la manager, anche la conduttrice Elettra Lamborghini si calerà, sempre in incognito, nella realtà di Frittoking. Assumerà l'identità di Federica lavorando nella sfilettatura e frittura del baccalà, per poi spostarsi nel reparto bakery.

Di cosa si occupa Frittoking

Frittoking è un'azienda specializzata nella produzione di snack fritti surgelati tipici della tradizione italiana. Supplì di vari tipi, fiori di zucca, filetti di baccalà, crocchette e pinse sono i suoi cavalli di battaglia. Tutti alimenti prodotti in linea con le ricette della tradizione italiana e con materie prime selezionati e che vengono venduti non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

L'azienda fa parte del gruppo Pascale Industrie Alimentari Srl, una sezione del Gruppo Pascale, con sede in via Menalca a Roma. Dagli ultimi dati finanziari resi pubblici, l'azienda ha 36 dipendenti e un fatturato di quasi 6,5 milioni di euro. "Quello che prima era un semplice laboratorio artigianale oggi è diventato un moderno stabilimento di produzione di 2.000 mq, fornito di macchinari all’avanguardia e di uno staff altamente qualificato", si racconta sul proprio sito. "I nostri prodotti, che nascono da materie prime ed ingredienti locali di qualità, sono disponibili nei migliori e ristoranti italiani e in tutto il mondo".

