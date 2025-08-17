Chi è la ragazza romana morta nel tragico schianto sulla Salaria: si chiamava Marta Ricci, aveva 24 anni

Marta Ricci, la ventitreenne rimasta vittima del tragico incidente.

Si chiamava Marta Ricci e aveva 24 anni la ragazza rimasta vittima del tragico incidente lungo la via Salaria nella notte di Ferragosto. In macchina con lei al momento dell'incidente, avvenuto a San Giovanni Reatino, si trovava anche la sorella che era alla guida. Stavano viaggiando in auto quando la loro vettura si è scontrata frontalmente con un'altra con un uomo di 37 anni al volante.

Il drammatico schianto sulla via Salaria

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23 di venerdì 15 agosto, nella giornata di Ferragosto, lungo la via Salaria, nel territorio del Reatino. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118 insieme ai vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi ad estrarre dalle lamiere dell'abitacolo le due sorelle, rimaste intrappolate dentro ciò che restava dell'automobile. La sorella ha riportato qualche ferita lieve, ma ad avere la peggio è stata la ventiquattrenne.

Gli operatori hanno fatto tutto il possibile per rianimare la giovane, ma per lei non c'è stato niente da fare. È morta sul colpo e ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso. Rimasti illesi, invece, gli altri occupanti dei mezzi. Oltre ai soccorritori sul posto sono arrivati anche gli agenti delle forze dell'ordine, rimasti al lavoro per ore per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto in un tratto di strada particolarmente pericoloso. Secondo le prime ricostruzioni, il trentasettenne alla guida del suv avrebbe invaso la loro corsia travolgendole, ma le indagini sono ancora in corso.

Chi era Marta Ricci, la 24enne morta nel drammatico schianto

Marta Ricci aveva 24 anni e viveva a Cinecittà. Al momento dell'incidente si trovava in auto con la sorella. Le due stavano tornando a casa, nella Capitale, dopo aver trascorso il Ferragosto dalla nonna, nei pressi del lago di Paterno, nel comune di Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti. La ventiquattrenne, molto legata alla famiglia, lavorava presso un'agenzia di sicurezza con sede a Ostia.

"Con profonda tristezza la GIS piange la perdita della nostra cara collega Marta Ricci, scomparsa a soli 23 anni in un tragico incidente stradale – ha scritto l'agenzia sui social network – Marta ci lascia il ricordo del suo sorriso, della sua energia e della sua gentilezza. Tutti noi ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore.Il suo ricordo resterà sempre con noi".