in foto: Matteo Berrettini (La Presse)

È romano Matteo Berrettini, il tennista classe '96 che oggi ha vinto la semifinale contro il polacco Hubert Hurkacz, primo giocatore italiano ad aggiudicarsi un match alle Atp Finals e a portare l'Italia in finale a Wimbledon. Berrettini attualmente vive a Montecarlo, ma è originario della zona di Conca d'Oro. Matteo ha una nonna brasiliana e la passione per il calcio, ma tifa fiorentina, le sue radici però sono nella Città Eterna, alla quale resta fortemente legato e dove, impegni sportivi permettendo, spesso torna per incontrare i propri affetti. Chi lo conosce afferma che "il suo era un destino già scritto – e che – il suo talento si vedeva chiaramente già da quando era un bambino". Un'infanzia e un'adolescenza le sue, trascorse nelle scuole di Monte Sacro e Conca d'Oro, dove ha conseguito il diploma al Liceo Scientifico Sportivo. Le prime esperienza con il tennis risalgono al Circolo della Corte dei Conti e poi ha giocato nel Circolo Canottieri Aniene. Suo padre Luca insieme a Massimiliano Lancellotti ha fondato il Rome Tennis Academy il club di via del Monte di Casa.

Berrettini vince la semifinale contro Hurkacz

Matteo Berrettini oggi ha battuto Hubert Hurkacz con il risultato di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 conquistando la finale di Wimbledon, un risultato mai raggiunto da nessun altro italiano, è il primo a raggiungere la finale dello Slam londinese. Il tennista sfiderà il vincente tra Djokovic e Shapovalo.

La vita privata di Matteo Berrettini

Il tennista romano ha iniziato a praticare lo sport in cui sta primeggiando su consiglio del fratello Jacopo, anche lui tennista. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale Matteo Berrettini è fidanzato dal 2019 con Ajla Tomljanović, anche lei tennista e i due si sarebbero conosciuti proprio in campo. Prima di lei è stato legato alla tennista Lavinia Lancellotti.