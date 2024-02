Chef rapinata di notte al Pigneto: “Mi ha assalito alle spalle e stretto la gola fino a svenire” La chef 27enne aggredita al Pigneto sabato notte racconta la rapina: “Ho sentito soltanto dei passi, qualcuno mi ha assalita alle spalle e afferrato per il collo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Mi ha stretto la gola fino a farmi svenire, mi ha trascinata mentre avevo perso i sensi e abbandonata tra le auto parcheggiate". A parlare è la donna chef che nella notte tra venerdì e sabato scorsi è stata vittima di un'aggressione in via Muzio Attendolo, nel quartiere Pigneto a Roma e che ha sporto denuncia al commissariato di polizia di Porta Maggiore. Ancora sotto choc la ventisettenne ha raccontato i terribili momenti in cui pensava che sarebbe morta, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero.

Erano circa le 2.40 quando la chef stava tornando a casa dopo aver riaccompagnato un'amica a piedi con la quale era uscita e aveva trascorso la serata: "Ho sentito soltanto dei passi, qualcuno mi ha assalita alle spalle e afferrato per il collo – spiega – ho cercato di liberarmi dalla presa, ma era troppo forte, non ci sono riuscita". La donna, reduce dall'aggressione, ha mostrato i graffi che ha ancora sul collo. Ora ha paura di ripercorrere la sera tardi il tragitto verso casa.

Quello che è successo dopo l'aggressione la ventisettenne non se lo ricorda, perché aveva perso i sensi: "Mi sono risvegliata a terra tra le auto parcheggiate". Si è alzata e ha controllato che stesse bene, se avesse delle ferite sul corpo. Solo dopo si è accorta che l'aggressore l'aveva rapinata, non si trovava più lo smartphone e il tabacco.

Il portone di casa sua non è molto distante dal punto dell'aggressione, una volta rientrata le sue coinquiline vedendola si sono subito rese conto che le era accaduto qualcosa di brutto, hanno notato i segni sul collo e hanno chiamato ambulanza e polizia. I sanitari giunti nell'abitazione nel cuore della notte l'hanno medicata sul posto, fortunatamente non ha riportato ferite gravi e ha ricevuto cinque giorni di prognosi.

A rendere nota l'aggressione è stata proprio una delle coinquiline della vittima, che ha avvertito le residenti nei gruppi di quartiere del Pigneto, per raccomandare alle donne, specialmente quelle che tornano a casa la sera tardi o di notte da sole, di fare attenzione.