Cerimonie all’Altare della Patria a Roma il 12 novembre: strade chiuse e bus deviati

Domani mercoledì 12 novembre all’Altare della Patria a Roma si terranno le cerimonie commemorative per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Previste strade chiuse, divieti di sosta e deviazioni del trasporto pubblico.

Domani, mercoledì 12 novembre, si celebra il Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Una cerimonia solenne, a cui presenzieranno le più alte cariche dello Stato, si terrà all'Altare delle Patria in piazza Venezia a Roma. La giornata è stata istituita nel 2009 e come giorno è stato scelto quello della Strage di Nassirya in Iraq del 2003, in cui morirono 19 italiani fra militari e civili. Per l'occasione, nell'area sono previste chiusure al traffico, divieti di sosta straordinari e deviazioni di linee bus. Gli ultimi aggiornamenti sul sito di Roma Mobilità.

Divieti di sosta a Roma il 12 novembre per le cerimonie all'Altare della Patria

Per garantire lo svolgimento delle celebrazioni della Giornata dei caduti nelle missioni internazionali di pace all'Altare della Patria mercoledì 12 novembre, divieti di sosta interesseranno le vie intorno già a partire dalla mezzanotte. In particolare, sarà interdetta la sosta in:

piazza Venezia,

via del Plebiscito,

piazza dell'Aracoeli,

via dell'Aracoeli,

piazza San Marco,

piazza Madonna di Loreto,

via dei Fori Imperiali (da piazza Venezia a largo Corrado Ricci),

piazza Santi Apostoli,

via degli Astalli,

vicolo degli Astalli,

largo Enrico Berlinguer,

via di San Venanzio,

via del Teatro Marcello (tra via delle Tre Pile e piazza Venezia),

via di San Marco,

via Cesare Battisti,

via dei Fornari,

vicolo di San Bernardo,

via Margana,

via di Tor Margana.

Inoltre, si terrà una cerimonia commemorativa anche Parco Schuster a partire dalle 9. In quel quadrante della Capitale sono previsti divieti di fermata e sosta in via Ostiense, nel tratto compreso tra l'incrocio con lungotevere San Paolo ed il Sepolcreto, all'altezza del civico 195.

Le strade chiuse il 12 novembre a Roma per le celebrazioni in piazza Venezia

Per la commemorazione che vedrà la partecipazione delle massime cariche dello Stato, nei dintorni dell'Altare della Patria verrà istituita un'area di massima sicurezza. L'accesso sarà possibile soltanto attraverso tre varchi: in via dei Fori Imperiali, all'angolo fra piazza Venezia e via Cesare Battisti e in piazza dell'Ara Coeli all'altezza di via del Teatro di Marcello. Dalle 7 del mattino di mercoledì 12 novembre, poi, verranno chiuse al traffico:

piazza Venezia,

via dei Fori Imperiali (nel tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci),

piazza della Madonna di Loreto,

via del Teatro di Marcello (nella sola direttrice da vico Jugario a piazza Venezia),

piazza di San Marco,

via di San Marco,

via degli Astalli,

piazza dell'Aracoeli,

largo Enrico Berlinguer,

via di San Venanzio.

Le linee bus deviate a Roma il 12 novembre

Il 12 novembre a Roma, chiusure e cambiamenti della viabilità riguarderanno anche il trasporto pubblico. In occasione della Giornata per i caduti delle missioni internazionali di pace, subiranno delle deviazioni le seguenti linee bus: