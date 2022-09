Centrodestra e Pd a Piazza del Popolo per le elezioni: il piano sicurezza e la viabilità oggi e domani Tra oggi e domani a Roma sono previste molte manifestazioni di chiusura della campagna elettorale dei partiti in vista dell’inizio del silenzio elettorale a partire da sabato. In piazza del Popolo in programma i comizi del centrodestra e del Pd.

A cura di Enrico Tata

Piazza del Popolo a Roma sarà teatro, tra oggi, giovedì 22 settembre 2022, e domani, venerdì 23 settembre 2022, degli ultimi comizi dei leader del centrodestra e del Partito democratico. Giovedì sarà il centrodestra a chiudere la campagna elettorale nel corso della serata e venerdì toccherà ad Enrico Letta.

Il piano di sicurezza stabilito per Piazza del Popolo

La questura di Roma ha messo a punto un piano sicurezza per le giornate di oggi e domani, che prevede una stretta vigilanza dell'area dove si svolgeranno le manifestazioni. L'area verrà completamente transennata e saranno possibili chiusure e deviazioni di strade. Per accedere alla piazza occorrerà oltrepassare dei varchi di controllo.

Gli orari dei comizi e degli interventi degli principali partiti

Oggi è prevista una manifestazione di Alleanza Verdi e Sinistra ai Fori Imperiali alle ore 17 e alla stessa ora, in piazza Santi Apostoli, ci sarà la chiusura della campagna elettorale di Italia Sovrana e Popolare. Alle 18 in piazza del Popolo ci sarà la manifestazione del centrodestra, intitolata ‘Insieme per l'Italia'. Saranno presenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e i centristi di Noi moderati.

Domani, invece, è prevista la chiusura della campagna del Partito democratico a piazza del Popolo, con inizio alle 17 e chiusura alle ore 21 circa. Dalle 16 in piazzale delle Gardenie a Centocelle ci sarà una manifestazione di Potere al Popolo e alle 18, in piazza Santi Apostoli, è prevista una manifestazione del Movimento 5 Stelle. Allo stesso orario si terrà il comizio di Azione al Gianicolo, piazza Garibaldi.

Come arrivare a Piazza del Popolo per i comizi di centrodestra e centrosinistra

Il centrodestra ha annunciato che saranno presenti oggi circa 8mila persone, mentre il Pd ha dichiarato circa 15mila partecipanti al comizio di domani. Non sono previste chiusure della metropolitana, quindi sarà possibile arrivare in piazza, sia oggi che domani, utilizzando la fermata Flaminio della Metro A. Sarà possibile anche arrivare da via del Corso utilizzando la fermata Spagna sempre della Metro A.

La viabilità: strade chiusi e ingressi pedonali

In piazza del Popolo oggi i varchi di controllo per l'ingresso dei partecipanti in piazza saranno operativi, stando a quanto si apprende, già a partire dalle ore 15. Intanto le automobili sono state rimosse in tutta la zona dalle 8 di questa mattina. Non sono previste chiusure stradali, ma verranno disposte in caso di necessità dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.