Centinaia di agenti e militari assediano la Stazione Termini: controlli a tappeto Decine di poliziotti, vigili e militari hanno presieduto la Stazione Termini di Roma per un controllo straordinario su ordinanza del Questore. Il bilancio è di 285 persone controllate, 7 esercizi commerciali chiusi per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19, 25 sanzionati e 5 gestori denunciati.

A cura di Alessia Rabbai

Mancato controllo del Green Pass, assembramenti e spaccio di droga, sono le violazioni emerse a seguito di controlli straordinari Stazione Termini. Un maxi dispiegamento delle forze dell'ordine, con decine gli agenti e i militari che ieri hanno presidiato l'area del principale scalo romano, all'interno e sui ballatoi di via Giolitti. Il bilacio dell'operazione è di 285 persone controllate, sette esercizi commerciali chiusi per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19, 25 sanzionati e cinque gestori denunciati. Tra gli interventi all'interno di un bar le forze dell'ordine hanno trovato tutti i clienti senza certificazione verde e il gestore oltre la chiusura forzata dovrà pagare 4mila euro di multa. A predisporre l'intervento il Questore di Roma, con un apposita ordinanza firmata a seguito di analisi in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

Stazione Termini circondata e chiusa al traffico

Le operazioni delle forze dell'ordine hanno richiesto il transennamento dell'area della Stazione Termini, con la chiusura delle uscite e il blocco del traffico nella zona dello scalo per tutta la durata dell'intervento. Militari e poliziotti hanno passato al vaglio via Giolitti, Via Marsala, piazza dei Cinquecento e hanno controllato le persone. Insieme ai cani delle unità cinofile hanno passato al vaglio i ballatoi, alla ricerca di sostanze stupefacenti. Finanzieri e aglienti della polizia locale si sono invece occupati di commercianti e venditori abusivi. Sono undici le persone accompagnate presso l’ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Tra i locali chiusi un bar, tre minimarket e tre affittacamere/B&B.