C’è un serpente in aula: paura all’asilo di Latina

A cura di Enrico Tata

Paura all'asilo ‘Piccolo Principe' di Latina. In una delle aule della scuola di via Aniene, infatti, è stato trovato un serpente lungo poco meno di due metri. Si tratta di un serpente assolutamente innocuo. Se disturbato, però, potrebbe anche aggredire gli esseri umani con morsi, che non sono comunque velenosi. Stando a quanto si apprende, il rettile era rimasto intrappolato nella rete. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali del reparto biodiversità di Fogliano, che hanno recuperato il rettile e lo hanno liberato in un luogo sicuro.

Si trattava di un esemplare di Biacco. Si tratta di un serpente non velenoso che si trova frequentemente nelle campagne e nei giardini, sia in terreni secchi che in luoghi più umidi come le rive dei fiumi. Si chiama anche milordo o colubro verde e giallo. In media gli esemplari adulti raggiungono i 130 centimetri di lunghezza e raramente raggiungono i due metri. Si tratta inoltre di una specie diurna. Se disturbato, preferisce scappare. Se bloccato, si difende con rapidi morsi, ma non velenosi e non particolarmente potenti.