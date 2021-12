C’è un cinghiale sul raccordo: chiuso un tratto di GRA Nella tarda mattinata di oggi, verso le 12.30, è stata segnalata la presenza di un cinghiale sul raccordo, all’altezza di via di Casal del Marmo: chiuso un tratto di A90.

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 dicembre, verso le 12.20, è stata segnalata la presenza di un cinghiale sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita di Casal del Marmo, nella zona a nord ovest della città di Roma. In breve tempo sono diventate tantissime le richieste di intervento da parte di automobilisti, motociclisti e camionisti che si sono trovati a transitare lungo il raccordo in quel momento. A seguito degli avvisi, sono arrivati sul luogo alcuni agenti della polizia stradale e il personale Anas (acronimo per diAzienda Nazionale Autonoma delle Strade) e, per recuperare il cinghiale, è stato chiuso momentaneamente il tratto del Grande Raccordo Anulare fra via di Casal del Marmo e via Trionfale.

La viabilità adesso sul Grande Raccordo Anulare

Dopo la chiusura dell'intero tratto fra via di Casal del Marmo e via Trionfale, all'altezza dell'Area di Servizio Selva Candida si sono registrati blocchi di traffico a partire da via di Casal del Marmo nella carreggiata in direzione interna e altre code sulla via Cassia, stavolta in direzione esterna. A partire da poco prima delle 14, mentre continuano i lavori di rimozione, invece, è ripresa la circolazione su una sola corsia tra via di Boccea e via Cassia per entrambe le direzioni. Da circa una trentina di minuti, infine, come fa sapere Astral Infomobilità con un nuovo tweet di aggiornamento, il tratto è stato riaperto alla circolazione in entrambe le direzioni e il traffico in progressiva ripresa e l'esemplare di cinghiale è stato rimosso dalla strada.

Non è la prima volta che nella zona a nord ovest di Roma, fra la Cassia, Trionfale e Ottavia, vengono avvistati cinghiali, esemplari singoli o intere famiglie con cucciolate. L'ultimo avvistamento, ad esempio, risale al mese di settembre scorso, proprio su via Trionfale. Anche in questo caso, gli animali si sono trovati a transitare in mezzo al traffico cittadino.