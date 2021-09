L’ultimo avvistamento a Roma: famigliola di cinghiali a passeggio sulla Trionfale (VIDEO) Una famigliola di cinghiali passeggia tranquillamente su via Trionfale, Roma nord. Attacca su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini: “Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone.Questa sarebbe la “continuità” che la Raggi vorrebbe per la Capitale d’Italia?”.

A cura di Enrico Tata

Mamma, papà e almeno dieci cuccioli. Dodici cinghiali in tutto che ieri sera passeggiavano tranquillamente tra le macchine in coda sulla Trionfale, Roma nord. Nonostante il traffico dei pedoni e delle automobili, gli animali hanno continuato a zampettare al lato della carreggiata, per nulla spaventati. Non è la prima e non sarà l'ultima segnalazione di cinghiali a passeggio per le vie di Roma nord, ma in questo caso a rendere virale il video è stata la composizione così numerosa, ma così tranquilla, del gruppetto di animali. "Via Trionfale, nel cuore di Roma…Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone.Questa sarebbe la "continuità" che la Raggi vorrebbe per la Capitale d'Italia?", ha attaccato su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

Ormai gli avvistamenti dei cinghiali non si contano più. A inizio settembre, per esempio, l'attrice Claudia Gerini ha pubblicato una video denuncia su Instragram a causa della presenza di un gruppetto di cinghiali vicini all'entrata di una scuola e a un parco giochi: "Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani. Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali. Chiamano il Comune, ma il Comune non fa nulla".

Il fenomeno cinghiali entra in campagna elettorale

Il fenomeno cinghiali in città è entrato ufficialmente tra i temi della campagna elettorale dopo che la sindaca Raggi ha presentato un esposto contro la Regione Lazio. L'amministrazione Zingaretti sarebbe responsabile, per la sindaca, della "presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali" a Roma in "conseguenza della mancata previsione e/o attuazione da parte della Regione Lazio di efficaci piani di gestione". Un'accusa che la Regione ha rispedito al mittente: "Teniamo infatti a ricordare alla sindaca che il richiamo da lei fatto alla legge nazionale risulta incompleto della normativa regionale dettata, in particolare, dall'art 35 della legge regionale 17 del 1995 – prosegue la Regione -. A tal riguardo la sindaca avrebbe dovuto sapere che tale articolo e' stato oggetto di modifiche – proprio al fine di risolvere i problemi di competenza in materia di fauna selvatica specie cinghiale, tenuto conto anche degli orientamenti giurisprudenziali della corte costituzionale – con legge regionale 11 agosto 2021".