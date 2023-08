C’è tempo fino al 15 settembre 2023 per pagare la prima rata della Tari a Roma: approvata la proroga Approvata la proroga: spostato dal 31 luglio al 15 settembre il termine ultimo per pagare l’acconto della Tari, la tassa sui rifiuti, a Roma.

A cura di Enrico Tata

La Giunta Capitolina ha approvato una delibera che sposta al 15 settembre la scadenza del pagamento della prima rata della Tari, la tassa sui rifiuti. Sui bollettini viene indicato come termine ultimo quello del 31 luglio, ma a causa di ritardi e disservizi la data è stata modificata. I cittadini di Roma, quindi, non riceveranno alcuna multa se pagheranno il bollettino dopo il 31 luglio ed entro il 15 settembre.

La proroga è stata approvata, spiega il Campidoglio, anche per "garantire ai romani più tempo per pagare, anche in concomitanza delle vacanze estive". Molti romani, infatti, hanno ricevuto i bollettini con l'importo da pagare soltanto a ridosso della scadenza di luglio (era possibile effettuare comunque il pagamento, anche senza bollettini ricevuti a casa, sul portale di Ama e attraverso l'app IO).

Per l'anno 2023 la scadenza del saldo della Tari resta fissata al 30 novembre e i bollettini di questa seconda rata saranno spediti a casa dei cittadini dopo l'estate.

Stando al nuovo regolamento, a partire dall'anno 2024 sarà possibile pagare la tariffa sui rifiuti in un'unica soluzione, oppure in più rate, grazie ai bollettini che saranno spediti tutti insieme nel mese di aprile. Le nuove regole prevedono tre rate con scadenza il 30 aprile, il 31 agosto e il 30 novembre. Chi intende pagare in un'unica soluzione, dovrà effettuare il versamento entro il 30 aprile.

Un'altra novità è la possibilità di ricevere i bollettini via PEC oppure con posta elettronica ordinaria (e quindi con invio telematico e non cartaceo). Sarà possibile collegare il proprio conto corrente bancario per il pagamento della Tari. Queste regole sono valide sia per quanto riguarda le utenze domestiche che per quanto riguarda quelle non domestiche.