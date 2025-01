“C’è Neymar a Fontana di Trevi”, ma è il sosia del calciatore brasiliano Fan in fermento oggi pomeriggio alla Fontana di Trevi a Roma per il calciatore brasiliano Neymar. In realtà era il suo sosia Eigon Oliveira, in tanti gli hanno chiesto autografi e selfie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il sosia del calciatore Neymar a Fontana di Trevi

"Venite, c'è Neymar alla Fontana di Trevi". I fan sfegatati del calciatore brasiliano hanno creduto veramente di trovarsi davanti al loro beniamino oggi pomeriggio, mentre erano nei pressi della vasca monumentale. Tatuaggi dietro alla nuca, cappellino bianco e occhiali da sole scuri come per cercare di passare inosservato, camminava tra la folla del centro storico di Roma attirando gli sguardi dei curiosi.

A destare l'attenzione degli utenti è stata una storia Instagram pubblicata da Welcome to Favelas. Ad una prima veloce occhiata sembra proprio trattarsi del calciatore brasiliano. Pochi minuti dopo però la pagina ha pubblicato altre storie che non hanno lasciato spazio a dubbi: era Eigon Oliveira il sosia di Neymar da oltre 2 milioni di follower su Instagram, che andava in giro per la città. Una delusione per i fan, i quali avvicinandosi, se ne sono resi conto. C'è chi comunque ha chiesto al sosia di scattarsi selfie divertenti, da pubblicare sui social network.

Il sosia Eigon Oliveira

Da Silva Santos Jr Neymar, classe '92, è un calciatore brasiliano attaccante dell'Al-Hilal e della nazionale brasiliana. Paragonato a Pelé, è considerato uno dei migliori calciatori della sua generazione. Ha esordito nel 2009 indossando la maglia del Portuguesa e del Santos. Nel 2012 e nel 2013 ha ricevuto il Pallone d'oro sudamericano.

A Napoli il cestista Isaac Dankwa a Napoli scambiato per Lukaku

Non è la prima volta che accade un episodio del genere, i sosia di calciatori o personaggi famosi riescono a volte ad impersonificare in maniera molto fedele i loro idoli, stupendo i fan che si avvicinano loro, chiedendo foto e autografi. È successo anche a Napoli ad inizio gennaio, in questa occasione non si è trattato di un sosia, ma del cestista Isaac Dankwa, che è stato scambiato per Lukaku. Il giocatore di pallacanestro che gioca in Veneto infatti ha passato le festività natalizie nella città partenopea. Camminando per strada alcuni passanti l'hanno confuso con Romelu Lukaku, il centravanti del Napoli, chiedendogli autografi e selfie.