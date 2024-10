video suggerito

Caso di meningite a Latina, gravissimo 27enne ricoverato in ospedale: è in rianimazione Il ragazzo si è presentato venerdì sera all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed è stato immediatamente ricoverato. Al momento è intubato e sedato.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 27 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per meningite batterica. Il ragazzo è sedato e intubato da oltre 72 ore, ed è stato sottoposto a una terapia antibiotica. Le sue condizioni sono molto gravi. Come abbia contratto l'infezione, non è al momento chiaro: secondo una prima ricostruzione, fino a venerdì non ha mai avuto particolari problemi di salute, e non ha malattie pregresse. Per il momento sembrerebbe scongiurato il pericolo di contagio.

Il giovane si è presentato alle 18.30 di venerdì scorso al nosocomio di Latina in preda a dolori fortissimi. Immediatamente preso in carico dai medici nel reparto diretto dal primario Fabio Alfredo Nania, è stato sottoposto a una terapia antibiotica per combattere l'infezione. In questi casi, il soggetto smette di essere contagioso nel giro di 24 ore: nei momenti immediatamente successivi alla sua assunzione, sono state messe in campo tutte le misure affinché il batterio fosse contenuto.

Le condizioni del ragazzo sono gravi, i medici stanno aspettando di vedere la reazione del suo organismo alla terapia antibiotica. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il decorso dell'infezione, la cui natura non è ancora chiara.