video suggerito

Casa va a fuoco nel Pontino: i vicini salvano la proprietaria, morto per troppo fumo il cagnolino A salvare la donna i vicini di casa, niente da fare invece per il suo amico a quattro zampe, morto per l’esalazione di fumo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto.

Ha esalato troppo fumo e non ce l'ha fatta: un cagnolino ha perso la vita in un incendio nel comune di Prossedi, in provincia Latina ma ad appena una ventina di chilometri da Frosinone. Il rogo è scoppiato nel corso della mattinata di oggi, lunedì 18 novembre 2024: in casa quando sono divampate le fiamme si trovava anche la padrona di casa.

L'incendio scoppiato stamattina

Le fiamme sono divampate questa mattina, lunedì 18 novembre 2024, in un'abitazione del comune di Prossedi. Non appena notata la presenza di fumo e fuoco è scattato l'allarme: in breve tempo hanno raggiunto il luogo della segnalazione dell'incendio in abitazione vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina, in provincia di Latina. Oltre a loro, i Vigili del Fuoco di Terracina e Frosinone che hanno domato le fiamme, spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che il rogo sia scoppiato nel locale adibito a tinello dislocato al piano terra. È da qui che, in seguito, ha avvolto con il fumo l’intera abitazione.

Salvata dai vicini la proprietaria di casa: niente da fare per il suo cagnolino

Ad intervenire per primi, però, i vicini di casa della donna che si sono fatti strada in casa e l'hanno subito aiutata ad uscire. In seguito è stata poi trasportata d'urgenza nell'ospedale di Frosinone, a bordo di un'ambulanza. Sottoposta ad accertamenti medici, non sembra trovarsi in condizioni critiche. Ad avere la peggio, invece, è stato purtroppo il suo cagnolino. L'animale si trovava in casa con la donna e ha respirato molto fumo: fatale l'esalazione dei fumi dell'incendio per lui, che non ce l'ha fatta e ha perso la vita nel rogo.