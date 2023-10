Casa Balla a Roma, orari e date di apertura fino al 2024: quanto costa visitare l’abitazione futurista Riapre al pubblico fino al 28 gennaio 2024 la casa museo in via Oslavia in cui ha vissuto l’artista futurista Giacomo Balla. Scopriamo come e quando visitarla e quanto costa il biglietto di ingresso.

A cura di Beatrice Tominic

Una delle stanze di Casa Balla, in via Oslavia.

È stata riaperta al pubblico la casa di Giacomo Balla, artista futurista vissuto fra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. L'appartamento, che si trova a pochi passi da piazza Mazzini, viene reso visitabile soltanto periodicamente: riaperto al pubblico il 22 settembre, sarà visitabile fino al 28 gennaio 2024 da giovedì a domenica dalle 10 alle 19. Se siete interessati, correte a prendere i biglietti: spesso vanno sold out in breve tempo.

Giorni e orari di visita alla casa di Giacomo Balla a Roma

Come precisato nel sito ufficiale della casa museo, l'accoglienza di visitatori e visitatrici è prevista ogni settimana dal giovedì alle domenica dalle ore 10 alle 19. L'apertura al pubblico, però, termina il 28 gennaio quando la casa tornerà ad essere chiusa fino a data da destinarsi. La visita alla casa si svolge in gruppi di massimo 12 persone. Nel percorso di visita, oltre ad attraversare le stanze suggestive in cui ha vissuto l'artista insieme alla famiglia, la moglie Elisa Marcucci e le due figlie Luce ed Elica, dal 1929, è prevista la visioni di alcune proiezioni di approfondimento.

Quanto costa il biglietto di ingresso

Per visitare casa Balla è previsto il pagamento del biglietto di ingresso, acquistabili direttamente dal sito ufficiale. Esistono tre diverse tariffe. La prima, di 18 euro, è il pagamento previsto per il biglietto intero. Due le soluzioni per l'ingresso ridotto: una a 15 euro previsto per gruppi di 12 persone in uno stesso turno di visita; possessori della membership card myMAXXI; giornalisti iscritti all’albo con tessera di riconoscimento valida; la secondo di 12 euro per i minori di 14 anni. Ingresso gratuito, infine, per persone disabili con eventuale accompagnatore e per i minori di 3 anni per cui il biglietto non è necessario.

Leggi anche Oggi inaugura il Villaggio Coldiretti a Roma 2023, la mappa e il programma degli eventi a Circo Massimo

Come raggiungere Casa Balla in via Oslavia

La casa museo si trova in via Oslavia, a pochi passi da piazza Mazzini, al civico 39 b. Arrivare nell'appartamento in cui ha vissuto l'artista è semplice. Oltre ai mezzi privati, sconsigliati per il parcheggio, soprattutto nelle ore pomeridiane, è facilmente raggiungibile anche con i pubblici. A circa una quindicina di minuti di distanza si trova la fermata di Lepanto, della linea A della metropolitana. La fermata degli autobus più vicina, invece, oltre a quelle che si trovano direttamente su piazza Mazzini, è quella di Oslavia/Bainsizza dove effettuano fermata le linee 280, 301, 495 e la 628.