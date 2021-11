Cartomante rapinata nella notte a Trastevere finisce in ospedale: caccia all’aggressore I poliziotti stanno cercando di risalire all’identità del rapinatore che ha aggredito una donna cartomante in via della Paglia a Trastevere finita in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Una cartomante è stata aggredita nella notte in via della Paglia, nel quartiere Trastevere a Roma ed è finita in ospedale. A riportare la notizia Il Messaggero, che racconta i concitati momenti in cui la donna è stata vittima della violenza di un uomo, di cui al momento non è nota l'identità e sulle cui tracce sono gli agenti della Polizia di Stato, che indagano sulla vincenda. I fatti risalgono alla notte di oggi, domenica 14 novembre, e sono avvenuti nei pressi della Basilica di Santa Maria in Trastevere. La donna, una cinquantanovenne, al momento in cui è stata aggredita era con il suo banchetto ancora aperto ed erano circa le ore 3. Terminato il colloquio con l'ultimo cliente, la donna stava raccogliendo le sue cose e stava per andarsene, quando, improvvisamente, l'uomo le si è scagliato contro, colpendola più volte nell'intento di farsi consegnare i soldi. Poi l'ha spinta a terra, facendole sbattere la testa e se n'è andato, abbandonandola in strada.

La cartomante aggredita a Trastevere ha lividi su testa e braccia

Arrivata la segnalazione al Numero unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso la donna e l'ha trasportata con l'ambulanza in ospedale. Arrivata al pronto soccorso, la paziente è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso. Lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente sta bene. Giudicata un codice giallo, quindi non grave, ha riportato dei lividi in testa e alle braccia. Sulla vicenda indagano i poliziotti del Commissariato Trastevere, che sono sulle tracce del responsabile della violenza. La donna avrebbe spiegato agli agenti di non aver visto il suo aggressore in volto, né di conoscerlo. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato il rapinatore in fuga.