Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 7 e 8 febbraio: dove e come prenotarsi

Sabato 7 e domenica 8 febbraio uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica a Roma continuano nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII, che resteranno attivi sabato 7 febbraio. Gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno invece operativi sia nella giornata di sabato 7 che in quella di domenica 8 febbraio.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day di sabato 7 e domenica 8 febbraio è come sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta il giorno dell'appuntamento bisognerà presentarsi allo sportello muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica