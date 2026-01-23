roma
Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 24 e 25 gennaio: dove e come prenotarsi

Sabato 24 e domenica 25 gennaio uffici anagrafici dei Municipi II, VI, VII e IX ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.
A cura di Alessia Rabbai
Immagine

Gli Open Day dedicati alla Carta di identità elettronica a Roma proseguono nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 gennaio. Nella Capitale sono in programma le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi II, VI, VII e IX nella giornata di sabato 24, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 24 che in quella di domenica 25 gennaio. Ecco tutte le informazioni sugli orari d'epartura delle vari sedi aperte in cui richiedere o rinnovare la carta d'identità elettronica e come prenotare.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio prendere appuntamento. Per prenotarsi bisogna farlo a partire dalle ore 9 di venerdì 23 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Per richiedere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma in questo fine settimana questi sono gli orari d'apertura previsti:

  • Municipio II: la sede di via Dire Daua 11 sarà aperta sabato 24 dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
  • Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta sabato 24 dalle ore 8.00 alle ore 16.30;
  • Municipio VII: la sede di Piazza di Cinecittà 11 sarà aperta sabato 24 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 mentre quella di via Fortifiocca 71 sarà aperta dalle ore 8.30 alle 16.00;
  • Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta sabato 24 dalle ore 8.00 alle 16.00.
  • Sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 24 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 25 dalle 8.30 alle 12.30.
