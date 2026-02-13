Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 14 e 15 febbraio: dove e come prenotarsi

Sabato 14 e domenica 15 febbraio uffici anagrafici dei Municipi V, VIII, XI e XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Gli Open Day dedicati alla carta d'dentità elettronica a Roma proseguono nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. Sono in programma con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio V, VIII, XI e XV sabato 14 febbraio, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno operativi sia nella giornata di sabato 14 febbraio, che in quella di domenica 15 febbraio.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta di identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio prendere appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica