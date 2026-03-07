Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 7 e 8 marzo: dove e come prenotarsi
Un nuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica a Roma è in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Sono previste le aperture straordinarie dei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII, XV, degli ex PIT e del punto di rilascio di via Petroselli, 52. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d'identità cartacea, che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli Open Day. Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma
Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day per la carta d'identità a Roma è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 6 marzo fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Per completare la richiesta bisognerà presentarsi allo sportello il giorno della propria prenotazione muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.
Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica
- Municipio V: la sede di Via di Torre Annunziata, 1 sarà aperta sabato 7 marzo dalle ore 8:30 alle 15:00;
- Municipio VII: la sede di Via Fortifiocca, 71 sarà aperta sabato 7 marzo dalle ore 8:30 alle 16:00;
- Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte – sarà aperta sabato 7 marzo dalle ore 8:00 alle 16:00;
- Municipio XI: la sede di Via Portuense, 579 sarà aperta sabato 7 marzo dalle ore 8:00 alle 14:00;
- Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 7 marzo dalle ore 8:30 alle 13:30.
- Municipio III: la sede di Via Fracchia, 45 sarà aperta domenica 8 marzo dalle ore 8:00 alle 13:00;
- Municipio IV: la sede di Casal Bertone – Via Pollio, 50 sarà aperta domenica 8 marzo dalle ore 8:30 alle 13:30;
- Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce, 50 sarà aperta domenica 8 marzo dalle ore 8:30 alle 15:30;
- Municipio XIII: la sede di Via Aurelia, 470 sarà aperta domenica 8 marzo dalle ore 8.30 alle 13.30.
- Municipio XV: la sede di Via Enrico Bassano, 10 sarà aperta domenica 8 marzo dalle ore 8.30 alle 13.
- Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 7 marzo dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 8 marzo dalle 8.30 alle 12.30.