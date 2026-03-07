Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 7 e 8 marzo: dove e come prenotarsi

Un nuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica a Roma è in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Sono previste le aperture straordinarie dei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII, XV, degli ex PIT e del punto di rilascio di via Petroselli, 52. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d'identità cartacea, che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli Open Day. Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day per la carta d'identità a Roma è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 6 marzo fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Per completare la richiesta bisognerà presentarsi allo sportello il giorno della propria prenotazione muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica