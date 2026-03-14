Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 14 e 15 marzo: dove e come prenotarsi

Sabato 14 e domenica 15 marzo uffici anagrafici dei Municipi III e XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

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Gli Open Day dedicati alla carta di identità elettronica a Roma continuano nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 marzo, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III e XV sabato 14 marzo, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 14 che in quella di domenica 15 marzo. A partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, dunque è importante prenotarsi e approfittare degli Open Day.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d'identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 marzo 2026 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta e ottenere la carta d'identità elettronica bisognerà presentarsi il giorno dell'appuntamento fissato muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la carta d'identità elettronica

Municipio III: la sede di via Umberto Fracchia, 45 sarà aperta sabato 14 marzo dalle ore 8.00 alle 16.00;

Municipio XV: la sede di via Enrico Bassano, 10 sarà aperta sabato 14 marzo dalle ore 8.30 alle 16.00.

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 14 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 15 dalle 8.30 alle 12.30.