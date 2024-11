video suggerito

Carta d’identità elettronica a Roma 2024, open day 16 e 17 novembre: orari, dove e come prenotarsi Il 16 e il 17 novembre si terranno i nuovi Open Day per ottenere la carta d’identità elettronica a Roma. Ecco dove andare e come prenotare il proprio appuntamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Comune di Roma ha istituito un nuovo Open Day per ricevere la carta d'identità elettronica nelle giornate del 16 e del 17 novembre. Stavolta, a essere aperti, saranno gli uffici anagrafici dei Municipi VI, VIII, XI e XV, il punto di rilascio di via Petroselli 52 e gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, e piazza Sonnino. I municipi saranno aperti solo sabato 16 novembre, mentre gli ex Pit e via Petroselli anche la domenica.

Ancora chiuso quello di piazza Santa Maria Maggiore, danneggiato da ignoti nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana e al momento non utilizzabile. Ci vorrà ancora un po' di tempo affinché possa riaprire e tornare a svolgere le sue funzioni.

Per ricevere la carta d'identità elettronica, ricordiamo, è necessario prendere appuntamento: non è consentito presentarsi senza prenotazione, in questo caso non sarà possibile ricevere la Cie. Le prenotazioni apriranno venerdì 15 novembre, i posti saranno disponibili fino a esaurimento.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 11 novembre 2024: sole e qualche nube sparsa

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per prenotare l'appuntamento al fine di ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica bisogna prenotarsi sul sito Agenda CIE del ministero dell'Interno. Una volta fatta la prenotazione, basterà presentarsi il giorno fissato per l'appuntamento muniti di prenotazione, fototessera, di una carta di pagamento elettronico, del vecchio documento, o di un documento in corso di validità nel caso la carta d'identità sia scaduta.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Orari e indirizzi dei municipi aperti sabato 16 novembre 2024:

Municipio VI : la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle 08.00 alle 16.30

: la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle 08.00 alle 16.30 Municipio VIII : la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle 08.30 alle 15.30

: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle 08.30 alle 15.30 Municipio XI : sede di via Portuense 579 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00

: sede di via Portuense 579 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00 Municipio XV: la sede di piazza Saxa Rubra 19 sarà aperta dalle 08.30 alle 16.30

Gli ex Pit di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 16 novembre dalle 8.30 alle 16.30, mentre domenica 17 novembre saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30.