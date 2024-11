video suggerito

Carroattrezzi travolge e uccide una uomo in via dei Laghi: morto Pierluigi Puleo Tragedia a Marino, dove Pierluigi Puleo è morto a 51 anni, travolto da un carroattrezzi in via dei Laghi. Soccorso con l'ambulanza in codice rosso, è deceduto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Pierluigi Puleo morto

Si chiamava Pierluigi Puleo l'uomo di cinquantuno anni travolto e ucciso da un carroattrezzi lungo via dei Laghi nel Comune di Marino ai Castelli Romani. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, giovedì 21 novembre, ed è avvenuto nella provincia a Sud di Roma. Pierluigi era residente a Rocca di Papa. Appresa la notizia della scomparsa di Pierluigi la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia, in attesa dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tre mesi fa lungo via dei Laghi è morto il ventinovenne Andrea Carnevali, infermiere dell'ospedale di Palestrina. La sua moto ha sbandato ed è finita contro un albero.

Secondo quanto ricostruito Pierluigi al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 17, si trovava in strada in via dei Laghi. Un carroattrezzi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo ha investito. L'impatto è stato violento e le condizioni di salute del cinquantunenne sono parse fin da subito gravissime. Il conducente del mezzo subito dopo l'incidente si è fermato a prestargli soccorso, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con codice rosso in ospedale. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari, ma è purtroppo deceduto. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il carroattrezzi è stato sequestrato per eventuali successivi accertamenti.