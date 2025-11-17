Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno: “Non ho dormito per l’emozione. Ho dato qualche idea a Gualtieri”

Carlo Verdone con la fascia tricolore si affaccia dal Campidoglio (da Roma Capitale)

Baci dal balcone e occhi lucidi. Così inizia l'incarico di Carlo Verdone come sindaco – per un giorno – di Roma Capitale. Roberto Gualtieri ha concesso l'onore al comico e regista in occasione del suo 75esimo compleanno, che sta festeggiando con la fascia tricolore. "Sono molto emozionato e non ho quasi dormito, perché è una cosa così importante e simbolica, non me lo sarei mai aspettato di indossare un giorno questa fascia", dichiara Verdone dopo l'investitura in Campidoglio. "Ho dato qualche idea al sindaco, ma le tengo fra noi. Se Gualtieri mi dice ‘nun se po fa', non voglio fare brutte figure".

La giornata è piena e Carlo non si tira indietro. Subito un primo confronto con la stampa, dove qualcuno gli chiede se volesse asfaltare il Tevere come Armando Feroce, personaggio del film Gallo Cedrone. "Quello va bene per una battuta", ricorda Verdone, secondo cui il fiume andrebbe curato al massimo: "Non dico renderlo balneabile perché sarà molto complicato, ma renderlo più limpido e meno inquinato si. È una vena fondamentale per noi e non lo dobbiamo toccare".

Ovviamente lo humor non manca mai. "La fascia ti sta proprio bene, ti fa sindaco", sottolinea Gualtieri. "Ah, menomale". E dopo i saluti al balcone un passaggio nell'ufficio del primo cittadino, dove arriva, come ogni mattina, il rapporto dell'Ama: "Che dice?", "È buono, è buono".

Leggi anche Perché il progetto del nuovo stadio della Roma potrebbe non essere pronto a novembre, come dice Gualtieri

Carlo Verdone, sindaco per un giorno, nell’ufficio di Roberto Gualtieri (Foto da Roma Capitale)

Poi l'ingresso nella Sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, accolto dagli applausi degli assessori, per la riunione di Giunta. Qui sono state approvate due memorie d'indirizzo. La prima riguarda l’attivazione di un presidio di odontoiatria e psicologia sociale a Tor Bella Monaca, nel complesso di edilizia sociale R5 di via dell'Archeologia composto da più di mille e duecento alloggi. L'obiettivo è offrire cure odontoiatriche gratuite e servizi di sostegno psicologico alle persone in maggiore difficoltà economica. Con la seconda memoria si varano nuove misure per le librerie della città, al fine di sostenere la loro tenuta economica e favorire nuove occasioni di incontro tra attività commerciale e iniziativa culturale.

Il sindaco per un giorno Carlo Verdone in riunione di Giunta (Foto da Roma Capitale)

Dopo la riunione, chiusa con il ricordo di quando nel 2000 fu Alberto Sordi a vestire per un giorno i panni del sindaco, Gualtieri e Verdone si spostano a Villa Gordiani, aerea del Municipio V, teatro dell'esplosione del distributore di benzina del luglio scorso. Qui inaugurano un parco giochi per i bambini di via Olevano Romano. Grandi e piccoli li accolgono con il coro "Carlo, Carlo" e la grande emozione del regista e attore traspare dalle sue parole: "Anche io naturalmente giocavo ai giardinetti, in aree ludiche molto più sconnesse di questa. Ma ci si divertiva con poco allora. Questo luogo mi emoziona molto e tutto quello che si può fare per i bambini e i giovani è sacro. Quello che va creato è la condivisione. Anche un semplice parco può essere utile per aggregare".

Adesso la coppia si sposta prima in un centro sociale sulla Cassia, poi a visitare un cantiere a Tragliatella, verso Fiumicino, dopodiché in un centro anziani, per poi ritornare infine in Campidoglio. La giornata da sindaco di Carlo Verdone non è ancora finita.