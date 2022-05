Carlo Verdone scelse Richard Benson per il suo film Maledetto il giorno: “Rimasi folgorato” Carlo Verdone ricorda Richard Benson, che ha coinvolto ad interpretare un conduttore radiofonico di un programma nel film ‘Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato’.

A cura di Alessia Rabbai

(Fonte: pagina Facebook ufficiale di Carlo Verdone)

"Metti il distorsore in cielo, Richard!". Carlo Verdone ha ricordato il chitarrista espressione della musica underground romana degli anni '70 Richard Benson, morto lo scorso 9 maggio all'età di 67 anni. L'attore, sceneggiatore e regista romano, appresa la notizia della sua scomparsa improvvisa, ha dedicato un lungo post all'artista, che ha conosciuto e con il quale ha lavorato. Un ricordo che lo descrive "stravagante e un po' folle, ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film" scrive Verdone. L'attore romano racconta ai suoi fan come si sono conosciuti: "Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in un'emittente televisiva romana, "TVA 40" – scrive – Così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal titolo ‘Jukebox all'Idrogeno' in ‘Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato'. Fu fantastico. Professionale e meticoloso". Nel film datato 1992 Richard Benson interpreta se stesso.

Così i due artisti si sono incontrati e hanno lavorato insieme: "La bellezza di quegli anni in televisioni minori era trovare personaggi eccessivi, strani, folli. Veniva fuori una Roma a noi sconosciuta dove si inventavano modi di dire, si creavano incredibili look, si sdoganava il proibito. Era sempre la periferia ad inventare. Perché la borghesia non ha mai inventato nulla. Massimo Marino, Alberto Marozzi, I Falchi della Notte erano il simbolo di una Roma moderna, futurista e trasgressiva". I funerali si Richard Benson sono stati celebrati stamattina nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dove si sono riuniti i suoi famigliari e i suoi fan per dargli l'ultimo saluto.