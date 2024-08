video suggerito

Carlo Verdone: “Roma sembra il bagno a cielo aperto di un autogrill, è diventata una metropoli maleodorante” “Roma è una grande casa che merita rispetto. Il problema dei bagni pubblici si risolverà, ma quello su cui puntare è l’educazione, il senso civico”: a dirlo è l’attore Carlo Verdone che denuncia il degrado della Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Roma sembra il bagno a cielo aperto di un autogrill": a dirlo è l'attore Carlo Verdone che ha così commentato l'assenza di decoro nella Capitale. In particolare modo ha sottolineato come, in una città sempre piena di turisti, non ci siano servizi igienici adeguati e puliti. Una mancanza che non è da "città europea".

"Se mi affaccio dalla finestra di casa, nell'arco di mezz'ora vedo qualcuno che si apparta dietro un albero, una macchina, soprattutto il venerdì e il sabato sera", ha detto Verdone in un'intervista al quotidiano La Repubblica. "In una capitale piena di turisti, più che di romani, è impensabile che per strada non ci siano bagni adeguati e puliti. Non è da città europea".

Per Verdone il problema è che i romani tendono "a emulare. Vede una città sporca e sporca anche lui. È diventata una metropoli maleodorante". La gente, quindi, in assenza di bagni nelle strada fa i propri bisogni dove capita. I baristi, inoltre, piuttosto che "ritrovarsi una toilette sudicia, dicono che è fuori servizio, la chiudono a chiave".

"A Parigi, ma anche in Inghilterra, in Germania e in tutte le città civili, scatta invece un senso di accoglienza, i bagni dei bar sono alla portata di tutti. Per non parlare dei wc pubblici dove si può accedere con una monetina. Al romano purtroppo manca il senso civico".

In occasione del Giubileo però saranno realizzate delle architetture con nuovi bagni. Per l'attore è essenziale che siano fruibili "con pochi centesimi, con un sistema facile di pagamento e soprattutto che poi vengano mantenuti efficientemente. Altrimenti diventano da subito impraticabili. I turisti aumentano a livello esponenziale, creare dei bagni pubblici è fondamentale, è una priorità".

E ancora precisa come la colpa non sia soltanto dei cittadini: "Non essendoci una grande manutenzione, i romani e i turisti si sentono come autorizzati a sporcare. Per me il degrado è frutto del degrado stesso. Una città disastrata, indecente, piena di scritte, trattata male".

E infine: "Roma è una grande casa che merita rispetto. Il problema dei bagni pubblici si risolverà, ma quello su cui puntare è l’educazione, il senso civico".