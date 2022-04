Carcasse di auto e bidoni pieni di liquido infiammabile: sequestrata discarica abusiva sulla Cassia Subito sono stati eseguiti controlli specifici per risalire al responsabile: si tratterebbe del gestore di una carrozzeria che lavora proprio nell’area in questione.

A cura di Natascia Grbic

Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato una discarica abusiva di circa mille metri quadri nei pressi di via Cassia, nella zona nord di Roma. Si tratta di un'area molto vasta, piena di rifiuti speciali e pericolosi: per la maggior parte si tratta di carcasse di veicoli, fusti arrugginiti con all'interno oli meccanici e liquido infiammabile, bombole del gas. pneumatici rotti, rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di materiali molto pericolosi, che hanno creato un grave danno all'ambiente e che sono nocivi anche per la salute delle persone. Senza contare il rischio enorme che si sarebbe corso nel caso si fosse sviluppato un incendio nell'area. Con il rischio di distruggere la vegetazione, spargere nell'area miasmi nocivi e rischiare di ferire qualcuno.

Discarica illegale sulla Cassia, indagini in corso

Sulla discarica indagano gli agenti del Gruppo XV Cassia. Subito sono stati eseguiti controlli specifici per risalire al responsabile: si tratterebbe del gestore di una carrozzeria che lavora proprio nell'area in questione. I caschi bianchi stanno conducendo ulteriori accertamenti per verificare se vi siano ulteriori irregolarità amministrative riguardo l'attività, e soprattutto se vi siano altri responsabili che hanno sversato nella discarica illegale. L'intera area è stata sequestrata, ci vorrà un po' perché tutta sia bonificata e le carcasse portate via. Quella sulla Cassia, è l'ennesima discarica abusiva che sorge sulla capitale: ce ne sono diverse a Roma, in aree che dovrebbero essere polmoni verdi in uso a tutta la collettività.