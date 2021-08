Carbonara con bacon e cipolla: la ricetta dello chef stellato Heston Blumenthal Cipolle, aglio, peperoncino e prezzemolo e olio extravergine di oliva a volontà: sono questi gli ingedienti della carbonara al bacon e cipolla dello chef stellato britannico Heston Blumenthal. Una versione che ha scatenato i commenti dei romani, già provati dall’esperienza della ricetta sul New York Times.

Carbonara con bacon e cipolla è la ricetta dello chef stellato e personaggio televisivo britannico Heston Blumenthal. Una versione insolita, che non è di certo passata inosservata agli italiani e ha scatenato i commenti degli amanti del gustosissimo piatto della tradizione romana. La maggior parte degli italiani tiene molto alla cucina tradizionale del Bel Paese, consapevoli e sostenitori del fatto che per realizzarne i piatti esistono poche e semplici regole delle quali si sentono custodi e che devono essere rispettate per poter chiamare una pietanza con il nome che gli si addice. Blumenthal ha firmato la ricetta sulla rivista culinaria Delicious. E già c'erano stati dei precedenti con la versione al pomodoro pubblicata sul New York Times e, nel 2016 con il video pubblicato su un famoso sito web francesce, che univa insieme tutti gli ingredienti senza criterio, facendo rabbrividire qualunque italiano lo avesse guardato.

La ricetta della carbonara con bacon e cipolla

Cipolle, aglio, peperoncino e prezzemolo, uova, parmigiano, olio extravergine di oliva a volontà e ovviamente bacon: sono questi gli ingredienti necessari per realizzare la carbonara secondo la versione dello chef stellato. "Versate l'olio in una padella, aggiungete le cipolle e l'aglio e fate cuocere – spiega la ricetta – Portate a bollore abbondante acqua, aggiungete pancetta e peperoncini. Quando l'acqua bolle, tuffateci la pasta. Mentre cuoce, mettete i tuorli in una ciotola e grattugiateci sopra il parmigiano. Scolate la pasta mantenendo l'acqua di cottura e versatela sui tuorli e il formaggio. Condite con prezzemolo tritato e parmigiano extra". Quindi il bacon va a sostituire il guanciale, mentre il peperoncino il pepe nero. E già su questo passaggio gli appassionati avrebbero molto da ridire, visto che la ricetta originale richiede rigorosamente il guanciale, argomento spesso dibattuto anche tra i romani. Ma non finisce qua, ecco cosa consiglia il cuoco a proprio gusto e sentire: "Aggiungete 100 grammi di piselli surgelati nella padella con le cipolle e la pancetta e cuocete per 3-4 minuti. Mettete i piselli nella padella ancora congelati. Potete variare il formaggio: aggiungete del pecorino romano grattugiato o dei pezzetti di mozzarella o ricotta".