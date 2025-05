video suggerito

Carabinieri sventano la truffa, la nonnina li ringrazia con una crostata: "Ho recuperato 50mila euro" Grazie all'intuito dei militari, la vittima — una nonnina di 87 anni — è riuscita a recuperare i 50 mila euro che i malfattori le avevano sottratto con la classica truffa del finto incidente. Per ringraziare i carabinieri, l'anziana ha portato una crostata in caserma.

A cura di Enrico Tata

La truffa del ‘falso incidente'. Un classico, purtroppo. E sarebbe perfettamente riuscita, se una pattuglia di carabinieri non si fosse insospettita e non avesse deciso di indagare. Grazie all’intuito dei militari, la vittima — una nonnina di 87 anni — è riuscita a recuperare i 50 mila euro che i malfattori le avevano sottratto. Per questo, ha deciso di ringraziare le forze dell'ordine con una crostata fatta in casa.

Due donne napoletane di 37 e 68 anni, le autrici del reato, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. Le due hanno contattato un'anziana di 87 anni, sola in casa, e l'hanno informata di un presunto incidente: "Suo nipote rischia l'arresto, abbiamo bisogno di 50 mila euro in gioielli e contanti per evitarlo".

La donna ha quindi raccolto tutto ciò che aveva in casa, circa mezzo chilo d'oro in gioielli, valore stimato di 50mila euro, e ha consegnato il tutto alla donna che si è presentata come incaricata al ritiro. La nonnina si è fidata e ha consegnato tutto alle truffatrici. Le due stavano per scappare a bordo di un'auto, facendo perdere le loro tracce, ma una pattuglia di carabinieri le ha notate e le ha fermate.

Sono state arrestate con l'accusa di estorsione. Cioè avrebbero convinto la vittima con l'inganno e sotto pressione psicologica a consegnare loro tutti i propri beni. Per fortuna l'intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Quest'ultima il giorno seguente si è recata in caserma e ha voluto ringraziare i militari che l'hanno salvata con una crostata fatta in casa con la pasta frolla a formare la scritta: "Grazie".