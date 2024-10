video suggerito

Carabiniere discute la tesi di laurea e interrompe i festeggiamenti per arrestare un uomo Il carabiniere Gaetano Rispoli effettivo alla Stazione carabinieri di Roma Quirinale ha interrotto i festeggiamenti per arrestare una persona gravemente indiziata di rapina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il carabiniere Gaetano Rispoli

Ha discusso la sua tesi di laurea in Scienze Giuridiche ed è stato proclamato dottore con il massimo dei voti. Il carabiniere Gaetano Rispoli, effettivo alla stazione carabinieri di Roma Quirinale, ha interrotto i festeggiamenti per arrestare una persona gravemente indiziata di rapina. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 8 ottobre, nel quartiere Monti. Il militare era in compagnia di famigliari e colleghi, quando ha visto due persone rubare la borsa ad un turista e scappare.

Il carabiniere ha interrotto i festeggiamenti della laurea

La scena non è sfuggita al carabiniere che, fresco di discussione, è corso dietro ai ladri e ne ha bloccato uno insieme ad altri colleghi. Rispoli ha anteposto al suo interesse personale quello degli altri, che proprio in quel momento così importante per lui e per la sua famiglia, avevano bisogno di lui. Un grande gesto dal quale emerge la sua passione e dedizione al lavoro e all'"esserci sempre".

Si tratta di un ventinovenne originario del Marocco, presente in Italia senza permesso di soggiorno. I militari hanno restituito al turista la borsa rubata con dentro 5mila dollari in contanti. Il rapinatore finito davanti al giudice nel processo per direttissima e ha visto la convalida della misura cautelare. Nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma con nulla osta per l'espulsione.

Un militare ha ricevuto 10 giorni di prognosi

Durante il fermo il rapinatore fermato ha cercato di divincolarsi e opporre resistenza, uno dei carabinieri intervenuto è caduto e ha bisogno di ricorrere a cure mediche in ospedale. Medicato, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per le ferite riportate.