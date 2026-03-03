Carabiniera investita durante posto di blocco, è grave: elitrasportata in ospedale

È al vaglio la posizione di un’automobilista che ha investito una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia, ferendola gravemente. Soccorsa in eliambulanza, non rischia di morire.

Immagine di repertorio

Una carabiniera è rimasta gravemente ferita, investita da un'auto mentre era impegnata in un posto di blocco in viale Benedetto Marini a Cerveteri vicino Roma. È successo nella serata di ieri, lunedì 2 marzo. Soccorsa con l'eliambulanza e trasportata in ospedale, da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Si tratterebbe di un incidente: la donna al volante non l'avrebbe vista, forse perché aveva il parabrezza appannato. La militare presta servizio nella Compagnia dei carabinieri di Civitavecchia, alla quale territorialmente compete anche Cerveteri.

La carabiniera travolta e sbalzata per alcuni metri

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 21, la carabiniera si trovava in strada nella frazione di Campo di Mare, impegnata in alcuni controlli nel territorio sul litorale della provincia Nord di Roma. Improvvisamente una macchina, una Fiat Panda guidata da una donna di ventidue anni, l‘ha travolta, sbalzandola per alcuni metri e ferendola gravemente.

La conducente si è fermata a prestare soccorso, nel frattempo è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente dei soccorritori. Date le condizioni di salute della militare e la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza. Gli operatori sanitari hanno preso in carico la carabiniera, trasportandola con urgenza in volo fino al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Al vaglio la posizione dell'automobilista, è stato un incidente

Arrivata nel nosocomio romano la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende non rischia di morire. La posizione dell'automobilista è al vaglio, l'ipotesi è che si tratti di un incidente e che la donna al volante non l'abbia vista. Le verifiche sono in corso. A svolgere i rilievi e a riscostruire la dinamica esatta dell'accaduto gli agenti della polizia locale di Civitavecchia.