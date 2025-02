video suggerito

Caos treni sull'Alta velocità: fra Roma e Firenze rallentamenti alla circolazione ferroviaria Non c'è pace per viaggiatori e viaggiatrici che affrontano la tratta alta velocità Roma- Firenze. Anche oggi, martedì 11 febbraio, nuovi disagi: circolazione rallentata per un problema tecnico dalle 8.10.

A cura di Beatrice Tominic

Treni in ritardo, di nuovo, lungo la tratta dell'Alta velocità fra Roma e Firenze. Ancora una volta, la tratta ferroviaria che collega la capitale al capoluogo della Toscana è rallentata. Stavolta è a causa di quello che viene definito un "inconveniente tecnico" che si è registrato stamattina in prossimità di Civitella d'Agliano.

Treni in ritardo e rallentamenti fra Roma e Firenze: cosa è successo

L'inconveniente tecnico, secondo quanto riporta Trenitalia in un apposito avviso nel sito, è stato registrato alle 8.20 di questa mattina, martedì 11 febbraio 2025, in prossimità di Civitella d'Agliano. In breve tempo la circolazione è rallentata in direzione Firenze, con ritardi che da quel momento hanno iniziato ad accumularsi in direzione Firenze.

Un'ora dopo, come precisato in un avviso successivo, la circolazione ferroviaria è ancora molto rallentata. I treni continuano ad essere in ritardo con un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Per cercare di sopperire ai disagi, i convogli sono instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto.

I guasti continua sulla linea Alta velocità fra Napoli, Roma e Firenze

Quello di oggi non è il primo guasto che mette i viaggiatori e le viaggiatrici che si muovono sui treni a Roma nel caos. Nei giorni scorsi si sono susseguiti anomalie alla rete elettrica, problemi e inconvenienti tecnici che, soprattutto negli ultimi due mesi, si sono fatti sempre più frequenti.

La frequenza e la discussione che si è creata intorno ai disagi alla circolazione ferroviaria hanno portato Ferrovie a presentare un esposto alla Digos in cui analizzano i vari episodi avvenuti. Sulla vicenda indagano i pm dell'antiterrorismo.